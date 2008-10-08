Нацбанк запропонував долари по 5 гривень, коли вже «всі закрилися»

Сьогодні на валютному міжбанку котирування коливалися в межах 5,6 грн./дол. і доходили до 5,9 грн./дол., але реальні договори укладали близько 5,75 грн.

Про це УНІАН заявили опитані дилери комерційних банків.

«Після 13.00 Нацбанк виставив, що він готовий продавати по 5 грн. за 1 долар, але це вже було після обіду, і практично всі закрилися на цей час. Усі попередні заявки на купівлю та продаж реєструє система Нацбанку до 12 години. Ніхто не знав, що НБУ виходитиме», - сказав дилер одного з комерційних банків.

Ще один учасник ринку так прокоментував дії Нацбанку: «Він витримав паузу, щоб була розкуплена пропозиція, і потім вийшов з продажем. Ринок нормально сам закривався на рівні 5,75 грн./дол. Я думаю, що якщо завтра курс не перевищить 5,75, то це буде реальна підтримка на цьому рівні власників експортної виручки».

Банкір вважає, що якщо рівень 5,75 грн./дол. завтра не буде подолано, то можна говорити, що на ньому ринок збалансується. Якщо НБУ й далі продаватиме валюту по 5 грн./дол., то можлива «повзуча корекція» в бік зміцнення гривни.

Як повідомлялося, вчора, за оцінками учасників ринку, основна частина операцій на міжбанку відбувалася за курсом 5,60-5,65 грн. за 1 долар США.

Офіційний курс, встановлений НБУ на 8 жовтня 2008 року, становить 4,891 грн./дол.