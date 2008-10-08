Азербайджанці звинувачують кіровоградську міліцію в катуванні

Кіровоградська діаспора азербайджанців звинувачує правоохоронців Кіровського райвідділу УМВС м. Кіровограда у застосуванні тортур під час допиту, що призвели до смерті члена їхньої громади.

Як заявив голова регіональної діаспорної організації Конгресу азербайджанців України Вілаят МАМЕДОВ кореспонденту УНІАН: «Сьогодні ми несемо заяву про злочин в обласну прокуратуру, в якій просимо порушити відносно працівників Кіровського райвідділу міліції, які брали участь в катуванні людини, кримінальну справу і притягнути їх до відповідальності».

За його словами, 6 жовтня 38-річного Башарата Гурбанова правоохоронці затримали як свідка конфлікту, що виник між іншими вихідцями з кавказького регіону. Його разом з дружиною доставили у райвідділ міліції, де впродовж тривалого часу допитували без пояснення прав та участі захисника.

«Дружина померлого переконує, що її чоловік на час затримання був абсолютно здоровий і не мав жодних проблем із серцем. А ввечері того ж дня нам повідомили, що Б.Гурбанов помер в кабінеті слідчих під час допиту. 7 жовтня було проведено розтин тіла. Результати, які нам показали, свідчать, що затриманий помер від серцево-судинної недостатності. Члени нашої громади були присутні під час розтину і готові підтвердити, що тіло померлого було вкрито синцями: на спині, ногах, підборідді, пальцях рук. Ми стверджуємо, що міліціонери застосовували тортури до затриманого, які й спричинили смерть», - заявив В.МАМЕДОВ.

За його словами, дружина померлого, яка також перебувала в стінах райвідділу, чула крики і стогін свого чоловіка. Жінка також стверджує, що Б.Гурбанов був інвалідом дитинства ІІ групи, оскільки мав ваду руки. Щороку він проходив повну медичну комісію для підтвердження своєї інвалідності, а отже, існують офіційні довідки про те, що загиблий не мав проблем із серцем.

В Центрі громадських зв’язків УМВС в Кіровоградській області УНІАН підтвердили, що інцидент зі смертю затриманого в приміщенні райвідділу міліції мав місце.

В офіційному коментарі правоохоронців сказано, що 5 жовтня на одному з міських ринків виник конфлікт між громадянами України, вихідцями з кавказького регіону, під час якого одним з його учасників було застосовано вогнепальну зброю. Двох потерпілих із тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

6 жовтня за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. У міліції також повідомили, що того ж дня о 15.00 до Кіровського відділу міліції був доставлений громадянин Б.Гурбанов, двічі судимий, активний учасник конфлікту. О 20.30 лікарями швидкої медичної допомоги було зафіксовано його смерть. За попередніми висновками експертів, смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності.

В ЦГЗ УМВС наголошують, що тілесні ушкодження, які виявлені на тілі померлого, відносяться до категорії легких та не знаходяться в причинному зв’язку зі смертю. За даним фактом працівниками прокуратури та ВВБ УМВС проводиться службова перевірка. Дане питання знаходиться на контролі прокурора області.

Начальником Управління МВС в області призначено комплексну перевірку діяльності Кіровського ВМ Кіровоградського МВ УМВС в області.