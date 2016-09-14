СБУ: український волонтер обманув агента ФСБ РФ, який намагався його завербувати

Як повідомляє прес-центр СБУ, активіст волонтерського руху, який мешкає в одному з прикордонних районів Луганщини, поїхав до Росії в особистих справах. Під час перетину державного кордону у пункті пропуску «Ровеньки» (Білгородська область РФ) його затримали російські прикордонники.

Без будь-яких пояснень вони направили чоловіка у т.зв. «відстійник», де йому довелося чекати майже дві години.

Потім чоловік у цивільному одязі, який представився співробітником ФСБ РФ, перевів його до спеціально обладнаного приміщення, що нагадувало тюремну камеру.

Офіцер ФСБ був обізнаний щодо волонтерської діяльності затриманого. Він спробував морально зламати українця та примусити погодитись на негласне співробітництво з російською спецслужбою. Спочатку переконував його в істинності сепаратистських «ідеалів», потім став психологічно тиснути, погрожувати ув’язненням та закриттям йому та його родині в’їзду до Росії.

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«Коли вас почнуть бомбити, тікати вам буде нікуди», – тиснув росіянин.

Аби позбутися настирливого ФСБшника, чоловік зробив вигляд, що погодився на його пропозиції. А повернувшись до України, одразу ж зв’язався зі співробітниками СБУ та повідомив про спробу вербування російськими спецслужбами, повідомляє прес-центр служби.

Служба безпеки України наголошує, що подібні випадки не є поодинокими. Спецслужби суміжної держави намагаються використовувати наших співгромадян у розвідувальних цілях, не зупиняючись перед застосуванням насильницьких методів впливу.

Згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі терміном до 15 років. Разом з тим, громадянин України, який не вчинив на виконання злочинного завдання іноземної спецслужби жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання, звільняється від кримінальної відповідальності.