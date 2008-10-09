МНС не отримає кредит СБ, оскільки Мінфін так і не погодив його

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи України не отримає кредит Світового банку, оскільки Міністерство фінансів так і не погодило його.

Про це повідомив в інтерв’ю сайту “УНІАН-Новини ЄС” міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

“Нагадаю, що була досягнута домовленість зі Світовим банком на виділення 500 млн. дол. на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у вигляді безвідсоткового кредиту терміном на 30 років. Причому така домовленість була ще навесні. Але вирішити це питання без Мінфіну нереально, і десь таки в кулуарах воно й загубилося”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня МНС домовився зі Світовим банком про відкриття кредитної лінії на 500 млн. доларів на випадок термінової потреби у коштах для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Передбачалося, що МНС мав би можливість використовувати ці гроші лише у випадках надзвичайних ситуацій, отримуючи їх протягом 24 годин за рішенням уряду.