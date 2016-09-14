Найчастіше корупціонерів карають штрафом, за гратами опиняється кожен п'ятий засуджений - Касько



Про це під час круглого столу заявив екс-заступник генерального прокурора України Віталій Касько.

Щодо політичної відповідальності за корупцію Касько сказав, що може навести лише один приклад – Миколи Мартиненка (1 грудня 2015 року Мартиненко написав заяву про складення депутатських повноважень у зв'язку з корупційним скандалом навколо нього – УНІАН).

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"Але це не стало в Україні політичною культурою. Натомість маємо організацію показових затримань, коли показують гарно розкладені купюри, проте через певний час той чи інший посадовець повертається на свою посаду", - зауважив Касько.

Як приклад він навів ситуацію з начальником відділу прокуратури Кіровоградської області, яка свого часу була затримана на хабарі, а нині за рішенням суду має бути поновлена на своїй посаді.

"Або більш відомий приклад: голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу поновили на посаді через суд після отримання 622 тис. грн хабара. Тактика полягає в тому, щоб дочекатися зменшення громадського розголосу і потім "спустити справу на гальмах". Найбільш поширеним покаранням за корупцію в Україні є штраф", - додав Касько.

Він уточнив, що за ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди) за гратами опиняється лише кожен п'ятий засуджений, решта відбувається штрафом, виправданням, іспитовим терміном.