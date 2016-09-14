Стало відомо, які тварини мають з'явитись у Харківському зоопарку

Нових тварин до Харкова планують передати з Єрусалимського зоопарку. Про це 14 вересня розповів Харківський міський голова Геннадій Кернес, повідомляє прес-служба міськради.

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"Днями я зустрічався з директором Єрусалимського зоопарку, який знаходився в Харкові. Він готовий передати нам цих тварин. Ми знаємо, приблизно, коли ми отримаємо жирафів", - розповів Кернес.

За його словами, також готується місце для проживання білих ведмедів, і, можливо, пінгвінів.

"Реконструкція зоопарку буде поетапною. Зараз ми реконструюємо слоновник. Скоро приступимо до реконструкції обезьянника. Наше головне завдання - це зберегти зоопарк і урізноманітнити його колекцію», - повідомив Геннадій Кернес.

Раніше перший заступник міського голови Ігор Терехов повідомив, що при реконструкції зоопарку будуть застосовуватись найсучасніші технології, щоб Харківський зоопарк увійшов до Європейської асоціації зоопарків та акваріумів і міг, в тому числі, отримувати нових тварин.