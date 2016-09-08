У харківському саду Шевченка з'явиться "родзинка" - озеро з набережною

Як повідомляє прес-служба мерії Харкова, щодня працівники комунальних підприємств ведуть активні роботи: дорожники асфальтують пішохідні доріжки і встановлюють нові бордюри, озеленювачі займаються клумбами та газонами. Також в саду з'явиться сучасна система зливової каналізації, що не дозволить більше зливам руйнувати алеї. Крім того, всі зелені насадження будуть поливатися з допомогою техніки.

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«Сьогодні тут вже прокладено автоматичний полив, і ви бачите, що газон піднявся повністю, і це дуже добре. Наступного року, я впевнений, тут ми побачимо масу людей, які будуть відпочивати і на полях, і на газонах. Ще потрібно виконати цілий комплекс робіт, і, я думаю, що десь до 15 жовтня ми зможемо насолоджуватися центральною алеєю в повністю оновленому вигляді», - зазначив Терехов.

Після цього, як зазначається, ремонтники перейдуть до бічних алей, і через деякий час розпочнуться роботи зі зведення ще однієї родзинки оновленого саду Шевченка.

«Тут з'явиться озеро з красивою набережною, де люди зможуть сидіти, відпочивати біля входу в зоопарк. Це озеро буде надавати певний шарм саду Шевченка. Такого саду, я впевнений, немає ніде в Україні. Дасть Бог, все у нас вийде спільними зусиллями, і, я думаю, що це буде перлина міста Харкова», - сказав віце-мер.