Дострокові вибори загрожують виплатам за вкладами Ощадбанку СРСР?

Всеукраїнська спілка ошуканих вкладників Ощадбанку СРСР (ВСОВ) вважає «неприйнятним та блюзнірським» рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА оголосити дострокові вибори до Верховної Ради в умовах нинішньої економічної кризи.

Про це йдеться у переданій в УНІАН заяві голови Спілки Богдана РАФАЛЮКА.

«Проведення повторних дострокових виборів до парламенту – третіх за три неповних роки – означатиме бездарне розбазарювання сотень мільйонів коштів держбюджету. Коштів, які мусили, відповідно до урядового проекту держбюджету, піти на додаткові виплати вкладників Ощадбанку СРСР. Це означає, що замість повернених вкладів громадяни країни за свої гроші отримали повторні вибори», підкреслив Б.РАФАЛЮК.

ВСОВ нагадує, що ще влітку була реальна можливість ухвалити зміни до державного бюджету, як пропонувала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. Цими змінами пропонувалося додаткове виділення на виплати вкладників Ощадбанку 1,5 млрд. грн. до кінця 2008 року. "Однак через позицію Банкової така можливість була втрачена", - наголошується в заяві.

«Найбільше нас обурює те, що Президент вдруге, після літнього демаршу, фактично зірвав повернення коштів ошуканих людей, які сподівалися отримати компенсації до кінця року. Розпуск Верховної Ради через авантюру ЮЩЕНКА поставив на цих сподіваннях хрест», підкреслюється у заяві.

Вкладники стурбовані тим, що якщо після дострокових виборів Ю.ТИМОШЕНКО не знайде з ким створити коаліцію та не буде прем`єр-міністром, її наступники зведуть нанівець саме питання про повернення заощаджень.

Б.РАФАЛЮК висловив жаль, що історія нічому так і не навчила українських політиків. «Всеукраїнська спілка ошуканих вкладників переконана, що недолугість та корисливість, яка лежала в основі рішення про розпуск парламенту, вже на цих виборах сторицею повернеться до тих, хто зробив цей згубний для країни крок і тим самим поставив нездоланну перепону на своєму політичному майбутньому», наголосив Б.РАФАЛЮК.