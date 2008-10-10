За 10 днів до Києва прийде майже зима

На вихідних в Україні зберігатиметься суха і прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 11 жовтня, мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, в Україні, крім західних областей, місцями заморозки 0-3°, на узбережжі морів 7-12° тепла; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та у південній частині до 18°; в Карпатах вночі близько 0° тепла, вдень 7-12°.

12-13 жовтня утримається мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура вночі 5-10° тепла, на Прикарпатті та крайньому сході 12 жовтня 1-6° тепла, місцями заморозки 0-2°; вдень 14-19° тепла, на Закарпатті, 13 жовтня й у південних областях місцями 20-22° тепла; в Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.

14-15 жовтня істотних опадів не очікується, лише вдень 15 жовтня у західних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні до 20°.

Завтра у Києві та області без опадів, вранці слабкий туман. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

12-13 жовтня у столиці та області також без істотних опадів. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.

Впродовж 14-15 жовтня у Києві та області дощі не йтимуть, температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На 16-19 жовтня синоптики очікують невеликий дощ, 20 жовтня без опадів. Температура істотно не зміниться, лише вдень 19 жовтня та протягом 20 жовтня знизиться на 2-5°.