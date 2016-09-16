Порошенко звільнив декілька суддів: одного з них за перехід до "ДНР", а іншого – за прогули

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Зазначається, що вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала Вищій раді юстиції внести подання президенту про звільнення з посади судді Донецького окружного адміністративного суду Миколи Бойка у зв’язку з порушенням присяги.

Встановлено, що у березні 2016 року рішенням «голови» так званої «ДНР» зазначений суддя, який є носієм судової влади в Україні та уповноважений здійснювати правосуддя і виконувати свої обов’язки на професійній основі, був призначений на посаду у незаконну створену на тимчасово окупованій території установу – «суд» так званої «ДНР».

«Таким чином, Микола Бойко, обіймаючи посаду судді, одночасно здійснював «судочинство» на окупованій агресором території, порушуючи Конституцію та закони України. Такі дії судді підірвали довіру до нього як носія судової влади України в цілому, що є порушенням присяги судді», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ВРЮ також отримала рекомендацію про звільнення за порушення присяги судді господарського суду Одеської області Павла Меденцева, який з 8 квітня 2014 року до цього часу без поважних причин тривалий час (327 робочих днів) не з’являється на робочому місці і не здійснює правосуддя, без пояснення причини неявки на роботу та без повідомлення про місце перебування.

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«Таким чином, суддя Меденцев не дотримався морально-етичних принципів поведінки судді, вчинив дії, які порочать звання судді та принижують авторитет судової влади, що є порушенням присяги», – підкреслили в прес-службі

Глава держави також звільнив суддю Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області Сергія Бундукова, суддю Луганського окружного адміністративного суду Романа Твердохліба, суддю Житомирського районного суду Житомирської області Марину Лукінову, у зв'язку з поданням заяв про звільнення з посади за власним бажанням.

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Суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Анатолія Іванова звільнено з посади у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено.

Як раніше повідомляв УНІАН, Вища рада юстиції рекомендувала президенту України звільнити скандальну суддю Печерського райсуду Києва Оксану Царевич з посади судді за порушення нею присяги.