На Харківщині засудили чоловіка, який возив їжу та ліки бойовикам на передову

Чугуївський міський суд підтримав позицію прокуратури та визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України) 36-річного мешканця району. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

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Слідчі встановили, що близько трьох місяців поточного року зловмисник знаходився на території Луганської області. Потрапив він туди через територію Російської Федерації. Там він вступив до складу однієї з механізованих бригад, яка брала участь у бойових діях проти Збройних Сил України.

"Він займався ремонтом бойової техніки, підвозом продуктів харчування і медикаментів на передову. За весь час роботи на терористів зловмисник отримав 15 тис. російських рублів. Крім того, чоловік привіз з собою та зберігав вдома бойові припаси - гранати", - розповів керівник Чугуївської місцевої прокуратури Дмитро Колодинський.

Затримали зловмисника співробітники прокуратури спільно з СБУ в області та нацполіцією. Свою вину чоловік визнав повністю. Його засуджено до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.