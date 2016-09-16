Річниця 90-го аеромобільного батальйону: подвиги "кіборгів" показали у привітальному відео
19:06, 16 вересня 2016Суспільство
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Сьогодні, 16 вересня, 90-й окремий аеромобільний батальйон 81-ї десантно-штурмової бригади святкує свою другу річницю.
Скріншот відео
Військове телебачення України у привітальному відео показало подвиги бійців.
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"За цей недовгий час бійці батальйону з честю пройшли випробування терміналами Донецького аеропорту, Авдіївською промзоною та іншими найгарячішими точками буремного Донбасу", - йдеться у повідомленні.
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