Річниця 90-го аеромобільного батальйону: подвиги "кіборгів" показали у привітальному відео

Сьогодні, 16 вересня, 90-й окремий аеромобільний батальйон 81-ї десантно-штурмової бригади святкує свою другу річницю.

Військове телебачення України у привітальному відео показало подвиги бійців. Читайте такожСьогодні - річниця загибелі 49 бійців у збитому сепаратистами Іл-76 під Луганськом "За цей недовгий час бійці батальйону з честю пройшли випробування терміналами Донецького аеропорту, Авдіївською промзоною та іншими найгарячішими точками буремного Донбасу", - йдеться у повідомленні.

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