Ющенко звільнив суддю, який взявся за позов БЮТ проти його указу

Президент Віктор Ющенко своїм указом №921 у п’ятницю звільнив з посади суддю Київського окружного адміністративного суду Володимира Келеберду.

Про це йдеться в коментарі керівника служби з представництва в судах України інтересів президента Руслана Кирилюка щодо позову БЮТ стосовно указу глави держави про припинення повноважень Верховної Ради 6-го скликання і призначення дострокових виборів.

"Відповідно він (суддя) не мав повноважень розглядати позов виборчого Блоку Юлії Тимошенко щодо зупинення дії указу президента України № 911/2008 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів", - заявив Кирилюк, якого цитує прес-служба президента.

На сайті президента станом на 21:30 п’ятниці текст указу №921 ще не оприлюднений.

Як відомо, указом № 911 від 9 жовтня Ющенко достроково припинив повноваження Верховної Ради 6-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 7 грудня цього року.

Українська правда