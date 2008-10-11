Споживання нафти в світі падатиме

Міжнародна енергетична агенція (МАЕ) знизила рівень прогнозу світового споживання нафти на 2008 і 2009 рр.

Про це йдеться в щомісячній доповіді МЕА, поширеній сьогодні організацією, штаб-квартира якої розташована у французькій столиці, повідомляє ІТАР-ТАСС.

На думку експертів МЕА, в 2008 р. споживання нафти в світі буде на рівні 86,5 млн. барелі на день. На 2009 р. даний показник планується на рівні 87,2 млн. барелі на день. У попередньому випуску доповіді прогнози на 2008 і 2009 рр. вже було знижено до 86,8 млн. і 87,6 млн. барелі на день відповідно.

У новій доповіді МЕА наголошується, що очікуване зниження споживання нафти грунтується на зробленому Міжнародним валютним фондом прогнозі зниження світового ВВП.

У доповіді МЕА, що є структурою Організації економічного співробітництва та розвитку, міститься й окремий прогноз по даній зоні. Споживання нафти в державах ОЕСР знизиться в 2008 р. на 2,2%, а в 2009 р. - на 1,3%, вважають у МЕА.

Проте, в доповіді наголошується, що, не зважаючи на зниження темпів споживання загалом у світі, спостерігатиметься його позитивне зростання як у нинішньому році (плюс 0,5%, тобто на 0,4 млн. барелі на день), так і наступного року (плюс 0,8% або 0,7 млн. барелі на день).

Виробництво нафти у вересні нинішнього року вже знизилося на 1 млн. барелів на день до рівня 85,6 млн. барелі. В серпні воно вже знижувалося на 1 млн. барелів на день через урагани, що вирували в Мексиканській затоці, наголошується в доповіді. Також зниження виробництва було викликане технічними збоями на нафтопромислах в Азербайджані й порушеннями виробництва у ряді держав ОПЕК.

У доповіді констатується, що загальне виробництво нафти країнами ОПЕК знизилося у вересні на 0,3% до рівня 32,3 млн. барелі на день.