Сьогодні знову призначена акція проти будівництва на вул.Первомайського

В суботу, 11 жовтня, о 12.00 відбудеться чергова акція протесту, спрямована проти свавілля забудовників на вулиці Л.Первомайського, 5-б. Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні громадської ініціативи "Збережи старий Київ".

У повідомленні нагадали, що минулого тижня під час протестів проти цього будівництва постраждало кілька мешканців прилеглих будинків та троє журналістів.

“Фірма-забудовник "Граніт" та охоронна фірма "Грегос" у спробі виправдати свої дії провела прес-конференцію. Заява "Граніту" про наявність у них усієї дозвільної документації була спростована начальником управління охорони пам`яток історії, культури і культурного середовища Київської міської державної адміністрації Русланом КУХАРЕНКОМ, котрий сказав, що не видавав погодження на будівництво на цій ділянці через її особливу історично-культурну цінність - близькість до Київської фортеці”, - зокрема зазначає ГІ “Збережи старий Київ”.

Контактний номер телефону: 80675025727.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Печерському районі Києва о 5.50 ранку забудовники намагалися завезти техніку для початку будівництва висотки на території Будинку звукозапису (вул. Первомайського, 5-б). Мешканці прилеглих будинків, котрі уже близько місяця чергують довкола майданчика, намагалися зупинити співробітників охоронного агентства та “молодиків спортивного вигляду”. Розпочалось протистояння.

На 18.00 захисники майданчика скликали місцевих жителів на спільну зі співробітниками Будинку звукозапису та активістами громадської ініціативи "Збережи старий Київ" акцію проти захоплення території.

Між 19.00 і 20.00 сталася бійка, під час якої, крім її учасників, постраждали й журналісти: фотокореспонденту газети “Коммерсантъ-Украина” Олександру ТЕЧИНСЬКОМУ було зламано руку, фотокореспонденту УНІАН Володимиру ГОНТАРЮ завдано травм, у журналіста Ігоря ЛУЦЕНКА відібрали фотокамеру.

3 жовтня Центр громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві повідомив, що київська міліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганських дій, вчинених 2 жовтня біля будинку на вул. Первомайського, 5-б в Печерському районі столиці, внаслідок яких постраждали представники мас-медіа, а також декілька охоронців фірми «Грегос».

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що за результатами розслідування охоронна фірма буде позбавлена ліцензії.