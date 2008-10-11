Пірати заявили про провал переговорів щодо звільнення судна "Фаїна"

Пірати, які захопили судно "Фаїна" біля берегів Сомалі, оголосили про провал переговорів про звільнення судна і його екіпажу, передає ІТАР-ТАСС.

Представник піратів Сугуле АЛІ повідомив, що переговори про звільнення моряків, захоплених 25 вересня, "повністю провалилися". "Власники судна постійно міняють свою позицію, - сказав він. – Можливо, вони слухаються порад тих, хто сподівається вирішити проблему військовим шляхом".

Раніше С.АЛІ загрожував підірвати судно в разі відмови сплатити викуп у 8 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого - 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Переговори з піратами про звільнення моряків «Фаїни» здійснюють Міністерство оборони Кенії і судновласники.

Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів зі складу 5-го флоту, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.