Іран заплатив викуп сомалійським піратам

Іран заплатив викуп піратам Сомалі за звільнення захопленого 21 серпня суховантажу і 29 членів його екіпажу.

Як передає "Газета.ру", про це повідомив керівник іранської компанії Shipping Line Мохаммад Хоссейн ДАЙМАР.

За його словами, судно Dianat було звільнене вранці 10 жовтня після семи тижнів переговорів іранських представників із сомалійськими піратами. Сума викупу не уточнюється.

Водночас надійшло повідомлення, що пірати захопили біля узбережжя Сомалі грецький танкер з 20-а членами екіпажу й вантажем хімікатів. Цей випадок вже став 69-м нападом за цей рік, повідомив представник міжнародного бюро мореплавання Ноель ЧОНГ. Судно прямувало з Південно-Східної Азії до Суецького каналу.