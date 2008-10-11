У Чернігові відбудуться козацький фестиваль і богатирський турнір

В обласному центрі Чернігівщини у рамках святкування Дня українського козацтва відбудеться фестиваль "Чернігів – місто козацької слави".

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління культури Чернігівської міської ради Олег ВАСЮТА.

За його словами, основні заходи фестивалю відбудуться 14 жовтня – у день Покрови Пресвятої Богородиці, яка традиційно вважається заступницею козаків.

12 жовтня у Чернігові пройде богатирський турнір на призи Василя ВІРАСТЮКА, теж присвячений Дню українського козацтва.

"Цього року святкування організовується у рамках відзначення 360-річчя початку Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького та 360-річчя від дня заснування Чернігівського козацького полку", - сказав О.ВАСЮТА.

Він уточнив, що програма свята має патріотичний зміст.

Зокрема, у міській бібліотеці пройдуть історичні читання "Роль Чернігівського козацького полку в історії Гетьманату" за участю місцевих науковців та студентів педагогічного університету.

14 жовтня святкування у Чернігові розпочнеться з покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку та мітингу за участю представників влади, козацьких громадських організацій, школярів. Цього дня ж на одному з будинків по вулиці гетьмана Павла Полуботка буде відкрита меморіальна дошка чернігівському полковнику, а потім гетьману Лівобережної України П.Полуботку. У сквері імені Б.Хмельницького відбудеться посвята хлопчиків у юні козачата.

Планується також, що у школах міста пройде патріотична історично-спортивна акція "Нащадки козацької слави".