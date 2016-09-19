Порошенко про загиблого заступника голови АП: більша частина його досягнень залишиться під грифом секретності

Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку з передчасною смертю заступника глави Адміністрації президента України Андрія Таранова.

"Андрій Іванович що в силу службових обов'язків, що в силу свого характеру належав до кола людей, які роблять свою справу впевнено й професійно, без зайвого галасу", - йдеться у коментарі президента.

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Президент зазначив, що за плечима Андрія Таранова координація всіх силових та правоохоронних органів; десятки поїздок на фронт, в частини та на полігони, сотні зустрічей із закордонними партнерами, участь у створенні Сил спеціальних операцій та в розвитку Високомобільних десантних військ, реформування розвідувальних органів, звільнення військовослужбовців та цивільних громадян з катівень на окупованих територіях та в Росії.

"І це лише те, про що можна сказати… На жаль, більша частина досягнень генерала Таранова залишається під грифом секретності, як того вимагають національні інтереси. Україна втратила одного з найкращих своїх захисників, якого нам дуже не вистачатиме", - наголосив Петро Порошенко.

Як повідомлялось, Андрій Таранов на водному мотоциклі не впорався з керуванням і врізався в баржу.