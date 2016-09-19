Вибух газу у Павлограді: ЗМІ дізналися подробиці події, поліція затримала винуватця (відео)
На Дніпропетровщині комісія вирішує, чи можна відновити житловий будинок після вибуху побутового газу.
Навіть ззовні добре помітно, які жахливі наслідки цього вибуху. Деякі квартири вигоріли, решта – залиті водою. Крім того, вибиті шибки, йдеться в сюжеті ТСН.
Мешканці двох під'їздів цю ніч провели у родичів, друзів чи у тимчасовому житлі. Місцева влада надала їм кімнати у гуртожитку та модульному містечку для переселенців. Люди, що сьогодні почали повертатися до домівок, щоб принаймні забрати речі, – у шоковому стані. Вони небагатослівні.
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Нагадаємо, вибух стався близько першої ночі 18 вересня. І тієї ж ночі поліція затримала винуватця. Це житель цього ж будинку. Як з'ясувалося, у такий спосіб він хотів вкоротити собі віку, але останньої миті вийшов на вулицю.
Напередодні він вбив свою дружину. Її тіло із десятками ножових поранень знайшли у сусідньому будинку. Як кажуть сусіди, вони понад 20 років жили разом, у них є дорослий син. Урешті жінка вирішила піти від чоловіка, винаймала квартиру по сусідству. Як вважає слідство, чоловік підстеріг її у під'їзді і вбив.