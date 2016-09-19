Вибух газу у Павлограді: ЗМІ дізналися подробиці події, поліція затримала винуватця (відео)

Навіть ззовні добре помітно, які жахливі наслідки цього вибуху. Деякі квартири вигоріли, решта – залиті водою. Крім того, вибиті шибки, йдеться в сюжеті ТСН.

Мешканці двох під'їздів цю ніч провели у родичів, друзів чи у тимчасовому житлі. Місцева влада надала їм кімнати у гуртожитку та модульному містечку для переселенців. Люди, що сьогодні почали повертатися до домівок, щоб принаймні забрати речі, – у шоковому стані. Вони небагатослівні.

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Нагадаємо, вибух стався близько першої ночі 18 вересня. І тієї ж ночі поліція затримала винуватця. Це житель цього ж будинку. Як з'ясувалося, у такий спосіб він хотів вкоротити собі віку, але останньої миті вийшов на вулицю.

Напередодні він вбив свою дружину. Її тіло із десятками ножових поранень знайшли у сусідньому будинку. Як кажуть сусіди, вони понад 20 років жили разом, у них є дорослий син. Урешті жінка вирішила піти від чоловіка, винаймала квартиру по сусідству. Як вважає слідство, чоловік підстеріг її у під'їзді і вбив.