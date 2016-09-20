Окупанти бояться залишитися відрізаними від РФ: до "охорони" Криму залучили гвардію Путіна з бойовими аквалангістами

Про це розповів заступник директора Росгвардії генерал-лейтенант Олег Борукаєв, повідомляють «РИА Новости».

«Створена міжвідомча робоча група на базі федеральних органів виконавчої влади. Проводиться експертиза ймовірної небезпеки, яка може виникнути з транспортним переходом», - заявив він.

За його словами, Росгвардія буде займатися охороною енергомосту в Крим до тих пір, поки не вирішиться, кому і як буде передана постійна охорона.

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Російське видання «Известия» раніше заявило, що Федеральна служба військ Національної гвардії Росії почала роботу над створенням загону бойових аквалангістів для захисту мосту, що будується через Керченську протоку, від можливих терористичних атак.

Як повідомляв УНІАН, про створення в Росії національної гвардії на базі внутрішніх військ президент Володимир Путін оголосив 5 квітня. Командувачем Федеральної служби військ національної гвардії призначили Віктора Золотова, колишнього начальника охорони Путіна.

Раніше стало відомо, що в окупованому Севастополі готуються до чергового "блекауту": електроенергії з РФ взимку недостатньо.