У Київенерго кажуть, що кияни заборговували компанії майже мільярд

За оперативними даними акціонерної компанії «Київенерго», жителі столиці заборговували компанії 969,5 млн. грн.

Як пише газета «Комсомольская правда в Украине» з посиланням на повідомлення "Київенерго", найбільшими боржниками є: Управління житлового господарства (КП УЖГ): борг за тепло- і електроенергію становить 496,7 млн. грн.; підприємства життєдіяльності: борг за електроенергію становить 365,6 млн. грн. (зокрема «Київводоканал» має борг за електроенергію 357,7 млн. грн.); відомче житло: борг за тепло- і електроенергію становить 111,3 млн. грн.; ЖБК - борг за тепло- і електроенергію становить 47,8 млн. грн.

За розрахунками експертів, збитки компанії за 2008 рік становитимуть 801 млн. грн., тоді як у бюджеті Києва на їх компенсацію передбачена лише половина суми – близько 408 млн. грн., йдеться в повідомленні АК "Київенерго".

"На сьогодні дохід «Київенерго» від реалізації теплової енергії не покриває навіть вартість палива на її виробництво. Так, за підсумками 2008 року витрати на придбання палива становитимуть орієнтовно 1 млрд. 465 млн. грн., при цьому за його споживання «Київенерго» одержить лише 1 млрд. 407 млн. грн. І це не враховуючи оплати праці, податків, планових ремонтів і інших зобов`язань компанії. До того ж, при зростанні ціни на газ з 2006 року в два рази, тарифи на теплопостачання «Київенерго» залишаються стабільними", - заявив екс-голова правління АК «Київенерго», почесний президент компанії Сергій ТИТЕНКО (наглядова рада "Київенерго" своїм рішенням призначила головою правління компанії Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО замість С.ТИТЕНКА – УНІАН).

За його словами, на сьогодні в Києві діє один з найнижчих в Україні тарифів на теплову енергію для населення. Київський тариф на 57% менший від одеського, на 67% - харківського, на 83% - Івано-Франковського, вдвічі менший від вінницького, відзначив С.ТИТЕНКО.