Водію, який насмерть збив двох міліціонерів, дали 10 років

Суд Дніпровського району Києва виніс вирок винуватцю дорожньо-транспортної пригоди, в якій у січні 2007 року загинули двоє інспекторів Державтоінспекції Олег Шинкаренко та Руслан Остапченко, а також водій евакуатора.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, винуватця ДТП Віктора КОВАЛЬЧУКА засуджено до 10 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на три роки після відбуття покарання.

Як повідомлялося, 2 січня 2007 року працівники міліції О.Шинкаренко та Р.Остапченко займалися оформленням матеріалів дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на мосту Патона в столиці. Водій «Жигулів», який їхав на великій швидкості, збив двох інспекторів Державтоінспекції та здійснив наїзд на водія евакуатора, який прибув на місце пригоди для завантаження пошкодженого автомобіля. Внаслідок аварії працівники Державтоінспекції загинули відразу, а водій евакуатора помер у лікарні.