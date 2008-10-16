За ініціативи Міноборони розпочався конкурс дитячого малюнку

За ініціативи Міністерства оброни України розпочався всеукраїнський конкурс дитячого малюнку “Як я захищатиму Батьківщину”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, даний конкурс є спільним проектом Міноборони, Міністерства освіти і науки та Міністерства культури і туризму.

У Міноборони поінформували, що головною метою проведення конкурсу є активізація виховної та патріотичної роботи серед дітей і молоді, виховання соціальної відповідальності громадськості. Також зазначений захід є частиною публічної роботи Міністерства оборони України, спрямованої на формування почуття гордості за належність до українського народу, готовності до виконання громадянського та конституційного обов’язку – захисту національних інтересів України.

Участь у конкурсі можуть взятиучні 1-11(12) класів інтернатських закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ліцеїсти (з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) Київського військового ліцею імені Івана Богуна та ліцеїв з посиленою військовою підготовкою у вікових категоріях: від 6 до 9 років; від 10 до 13 років та від 14 до 17 років.

Конкурс проводиться у два етапи. Перший етап розпочався 14 жовтня і триватиме до 14 листопада. Його переможці братимуть участь у підбитті підсумків другого етапу конкурсу, що відбудеться у Києві.

Другий етап проводитиметься у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України з 27 по 29 листопада.