Нацбанк домовлятиметься з МВФ про велику позику, а Тимошенко мовчить

Питання "спрощеного доступу" України до ресурсів Міжнародного валютного фонду буде обговорюватися з місією Європейського департаменту МВФ, яка в четвер почне працювати в Україні.

Як повідомляє Радіо "Свобода", про це заявив у середу голова Ради Національного банку України Петро Порошенко.

Директор департаменту зовнішньоекономічних відносин НБУ Сергій Круглик сказав агентству "Reuters", що наприкінці роботи місії МВФ в Україні "в разі потреби" сторони обговорять "можливість резервного кредиту standby для України на суму, яка б відповідала потребам України на цей час".

За його словами, наразі Україна добре справляється з кризою сама, але потребує підтримки міжнародних фінансових організацій, щоб бути впевненим у наявності такої додаткової підтримки в разі потреби.

А агентству "Associated Press" Круглик додав, що обсяг кредиту вирішуватимуть після консультацій із місією МВФ.

Оцінки позикових можливостей МВФ для України дуже розбіжні: від 3 до 15 мільярдів доларів. Але аналітики зазначають, що за нинішньої політичної ситуації в Україні з непевністю навколо виборів МВФ може бути непросто укласти з Україною угоду про таке кредитування, яка звичайно містить урядові зобов’язання фінансових реформ.

Аналітики також припускають, що домовленості України з МВФ можуть стати лише початком ширшої програми кредитування й із іншими фінансовими організаціями.

Попередніми днями до Міжнародного валютного фонду звернулися по допомогу, крім України, також Угорщина, Сербія та Ісландія.

Про плани України попросити кредит повідомив ще у понеділок один із чільних представників МВФ у Вашингтоні, однак українські урядовці раніше не були так конкретні з цього приводу, тоді як у Нацбанку говорили про це пряміше.

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко у вівторок уникала прямої відповіді на запитання, чи прагне Україна отримати позику від МВФ.

А міністр економіки Богдан Данилишин, говорячи в середу про приїзд місії МВФ, заявляв, що сторони обговорюватимуть широке коло питань, зокрема й "поточні завдання, що потребують невідкладного врегулювання".

При цьому він не уточнював, чи йдеться про залучення ресурсів фонду, а натомість заявив, що макроекономічна ситуація в України загалом не така загрозлива, як її оцінюють деякі експерти.

Українська правда