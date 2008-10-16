Карабін вистрілив від удару об землю – версія смерті прокурора

Куля з карабіна «Сайга» потрапила в область серця прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби в результаті трагічної випадковості. Принаймні, так стверджують в прокуратурі Дніпропетровської області.

Комерсант-Україна з посиланням на власне джерело в УМВД в Дніпропетровській області наводить таку версію: прокурор під час учбових стрільб здійснював перезарядку мисливського карабіна "Сайга" і упустив його з рук. Зброя вдарилася прикладом об землю і вистрілила. За словами джерела, ця версія є "попередньою".

Куля пройшла через ребро, пробила наскрізь серце і, вийшовши через плече, застрягла в стелі тиру. Володимир Шуба помер на місці.

В той же час видання наводить уривок зы свідчень двох свідків, які разом з прокурором перебували в тирі, нібито, безпосередньо у момент пострілу: "Судячи зі свідчень людей, які були поряд з Володимиром Васильовичем, він був в прекрасному настрої. Зробивши кілька відмінних пострілів з свого нового карабіна `Сайга`, він почав перезаряджати його. Раптово йому стало погано, і він упустив карабін з рук".

Нещасний випадок – це тільки попередній висновок, стверджує джерело, "все ще може змінитися". "Може, наприклад, з`ясуватися, що його друзів взагалі не було в тирі у той час, коли він стріляв, або відкриються інші обставини. Тоді буде порушено кримінальну справу, і ми почнемо розслідування. А поки йде перевірка".

Вчора близько 10.00 Володимир Шуба у супроводі своїх друзів – співробітника дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова і підприємця (імена яких не розголошуються) – прибув на територію спортивно-розважального комплексу "Беркут", розташованого житловому масиві "Фрунзе" в Дніпропетровську. За даними джерела, прокурор "приїхав відпочити і постріляти по мішенях в тирі".

Пізніше з`явилася інформація про те, що Володимир Шуба загинув від кульового поранення в серце через необережне поводження із зброєю. Зауважимо, що офіційно співробітники правоохоронних органів відмовляються коментувати подробиці розслідування обставин смерті прокурора. "Це був нещасний випадок. Володимир Васильович загинув в результаті трагічної випадковості. Ми вже підготували некролог", - сказала старший помічник прокурора Дніпропетровській області Світлана Чорна.