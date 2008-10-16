На Київщині викрили аферу з землею, яка коштує майже 3 мільярди

На Київщині працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС в області викрили оборудку з землею комерційною вартістю близько 2 млрд. 820 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків із громадськістю МВС України, за даними УБОЗ, протягом 2008 року шляхом шахрайства і підробки документів на території однієї з сільських рад Броварського району Київщини було незаконно відчужено земельну ділянку загальною площею понад 350 га.

З метою приховування даного злочину і легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, протягом червня - липня 2008 року було двічі укладено договори відчуження згаданої земельної ділянки. У результаті таких дій у цієї землі з’явився третій власник.

За матеріалами працівників УБОЗ слідчим управлінням обласної міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.358 (підроблення та використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Зараз оперативники спецпідрозділу БОЗ і слідчі перевіряють причетність до цієї земельної афери держслужбовців різних рівнів , а також окремих суддів.