Токійська біржа поставила рекорд падіння за 20 років

На токійській біржі відбулося найглибше падіння за останні 20 років. Індекс Ніккей втратив майже 11 з половиною відсотків, - повідомляє Ехо Москви з посиланням на Франс-прес.

Також із значного спаду почали свою роботу і інші азіатські фінансові майданчики. У Гонконзі, Сінгапурі і Сеулі. Експерти кажуть, що на настрої азіатських фінансистів вплинули результати торгів у США, які завершилися різким падінням в межах 7-9%.