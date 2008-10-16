Токійська біржа поставила рекорд падіння за 20 років
12:25, 16 жовтня 2008Суспільство
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У Гонконзі й Сеулі - теж проблеми
На токійській біржі відбулося найглибше падіння за останні 20 років. Індекс Ніккей втратив майже 11 з половиною відсотків, - повідомляє Ехо Москви з посиланням на Франс-прес.
Також із значного спаду почали свою роботу і інші азіатські фінансові майданчики. У Гонконзі, Сінгапурі і Сеулі. Експерти кажуть, що на настрої азіатських фінансистів вплинули результати торгів у США, які завершилися різким падінням в межах 7-9%.
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