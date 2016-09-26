Підозрюваний у вбивстві патрульних у Дніпрі прооперований і вже може говорити – лікар

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

«Він прооперований. Його стан стабільний. Його життю нічого не загрожує. Він може говорити і відповідати на питання… Спілкується поки з лікарями. Біля нього багато охорони», - сказав Риженко.

На уточнююче запитання ведучого, чи не завадить стан Пугачова постати йому перед судом, головний лікар відповів: «За тиждень він вже піде активно на одужання. І десь за місяць зможе відповідати на всі питання, які виникнуть».

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня у Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення, вона померла в лікарні.

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Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова. Проживав в місті Торез Донецької області. З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, створення злочинної організації.

Вчора перший заступник глави Нацполіції – начальник кримінальної поліції Вадим Троян повідомив, що підозрюваний у вбивстві двох патрульних у Дніпрі намагався прооперуватися в лікарні за підробленим паспортом.