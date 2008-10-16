Гайдар пояснив, як криза у світі і Росії вплине на Україну

Зниження темпів зростання економіки Росії внаслідок світової фінансової кризи негативно вплине на економіку України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Москві висловив директор Інституту економіки перехідного періоду Єгор ГАЙДАР.

«Економіка Росії дуже пов`язана з економіками інших країн пострадянського простору, і в зв`язку з цим зниження темпів економічного зростання РФ неминуче приведе до зниження темпів зростання інших країн СНД», - сказав Є.ГАЙДАР.

У той же час, він зазначив, що йдеться не про вплив зниження темпів зростання економіки Росії, а про вплив загальносвітової економічної кризи.

На його думку, складно чекати, що в умовах, коли прогнозні темпи зростання світового ВВП падають з 5% до 3%, якась країна на пострадянському просторі різко розвиватиметься.

Є.ГАЙДАР зазначив, що насамперед світова економічна криза вдарить по металургійній галузі України. У той же час, за його словами, зниження цін на енергоносії може позитивно вплинути на економічну ситуацію в Україні.

«Ціни на енергоносії впали, і в зв`язку з цим це для України позитивний чинник. Не думаю, що ціни (на енергоносії) вертикально підвищуватимуться», - сказав експерт.