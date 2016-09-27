Голова ВРЮ пояснив, чому презумпція правоти поліцейського може суперечити Конституції

Про це він заявив журналістам, коментуючи ініціативу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо необхідності запровадження презумпції правоти поліцейського.

«Я думаю, що перш ніж прийняти цю пропозицію, потрібно досить чітко подивитися, наскільки це узгоджується з процесуальними кодексами, за якими діють судді. Взагалі в нас діє презумпція невинуватості особи, а поліцейські також є такими особами. Тому як це узгоджуватиметься з діючим законодавством, мені зараз важко прокоментувати», - сказав – голова ВРЮ.

За його словами, «потрібно вивірити саме формулювання (презумпції правоти поліцейського) із, власне, законодавством, або прийняти зміни до законодавства, щоб забезпечити дієвість норми».

«На жаль, досвід роботи ВРЮ свідчить, що прийняття змін до законодавства не завжди узгоджується з тими положеннями, які вже є у законодавстві», - констатував Бенедисюк.

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Крім того, на його думку, ця презумпція може суперечити Конституції.

«Я думаю, що тут мова може йти про те, що обов'язок доведення порушення перекладатиметься на іншу особу. Мені здається, що конституційна норма говорить про інше», - зауважив голова ВРЮ.

При цьому він нагадав, що ст. 62 Конституції проголошує: «Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину».