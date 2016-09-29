Розстріл поліцейських у Дніпрі: встановлено особу людини, на яку відволіклася патрульна (відео)

Про це заявив секретар Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко, коментуючи відео з поліцейськими під час трагедії, передає 112 Україна.

"Там (на відео) є момент, при якому Ольга (поліцейська) дійсно відволіклася. І розплатилася за це ціною власного життя і колеги. Вона могла стріляти в злочинця, і ми уважно аналізували кожну її мить, останні секунди її життя. Якщо б вона вистрілила в нього, вона могла влучити в мирних людей. Вона ціною свого життя не допустила загибель мирних громадян", - заявив Геращенко.

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За його даними, особистість людини, з яким розмовляла патрульна, встановлена. Це інший водій маршрутки. Він вже допитаний і дав свідчення.

"Ніяких таємних моментів в цьому немає. Є окремі люди, які намагаються влаштовувати танці на кістках, знімають різного роду відео, намагаються таким чином отримати більше переглядів на YouTube. Цей злочин буде розслідувано у встановлені законом строки, а підозрювана особа, вбивця Пугачов, я вважаю, повинен отримати довічне ув'язнення. Йому нема чого робити серед людського суспільства", - зазначив Геращенко.

Геращенко також додав, що зараз міністр внутрішніх справ попросив у Кабміну кошти для того, щоб кожен патрульний поліцейський був обладнаний відеокамерою.

Раніше у Мережі з'явилася частина відео з нагрудної камери патрульного поліцейського, вбитого в Дніпрі.