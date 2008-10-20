У Брюсселі П'ятницький домовляється про зону вільної торгівлі

Сьогодні у Брюсселі розпочинається 4-й раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у представництві України при ЄС.

Українська делегація на чолі із заступником міністра економіки Валерієм П’ЯТНИЦЬКИМ протягом чотирьох днів обговорюватиме з партнерами з Єврокомісії питання тарифного регулювання, захисту прав інтелектуальної власності, стабільного розвитку, державних закупівель, послуг, спрощення митних та торгівельних процедур.

Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі має стати одним з основних елементів нової угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, переговори про яку тривають з 5 березня 2007 року.

18 лютого 2008 року Євросоюз та Україна розпочали офіційні переговори щодо створення ЗВТ.