Пошкодження вандалами композиції у музеї АТО в Дніпрі: поліція відкрила справу
12:26, 30 вересня 2016Суспільство
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У Дніпропетровську невідомі пошкодили композицію в музеї громадянського подвигу Дніпропетровської області під час проведення антитерористичної операції, розташованому на проспекті Дмитра Яворницького.
У Дніпропетровську невідомі пошкодили композицію в музеї АТО / dnpr.com.ua
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, повідомлення про подію надійшло в поліцію 29 вересня.
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З бронзової композиції, яка символізує вдячність дівчинки українському воїну за порятунок, невідомі зловмисники відпиляли і вкрали один із елементів - яблуко, яке простягала дитина солдату.
Скульптурна композиція встановлена коштом волонтерів.
Соборним райвідділом поліції Дніпра відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження вуличної композиції за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
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