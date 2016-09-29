У Дніпрі вандали вкрали частину пам'ятника воїнам АТО (фото)

У середу в Дніпрі осквернили скульптуру дівчинки і воїна. Про це у Facebook написала координатор центру допомоги бійцям спецоперації на Донбасі Наталія Шуліка.

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"Вчора вандали вкрали яблуко... Я не даю оцінку їх діям. Я просто прошу повернути - анонімно, принести на місце, з покаянням або без", - написала вона.

Як відомо, пам'ятник у Дніпрі "Яблуко для бійця" відкрили 25 травня, він є частиною експозиції під відкритим небом першого в Україні музею АТО.