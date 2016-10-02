СБУ у вересні затримала на лінії розмежування контрабанди на 4 мільйона
Мобільні групи зупинили 43 автомобілі, водії яких намагалися ввезти товари на тимчасово окуповані бойовиками території.
СБУ за вересень затримала поблизу лінії розмежування нелегальні вантажі майже чотири мільйони гривень.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України в складі зведених мобільних груп затримали поблизу лінії розмежування нелегальні вантажі майже чотири мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожВ Одесі поліція ліквідувала канал збуту бурштину в Китай
Мобільні групи зупинили 43 автомобілі, водії яких намагалися ввезти товари на тимчасово окуповані бойовиками території.
"Серед вилученого: обладнання для СТО та медичне устаткування, акустичні системи, широкий ассортимент продовольчих, побутових та підакцизних товарів. Співробітники спецслужби, зокрема запобігли ввезенню до т.зв. "ДНР/ЛНР" тютюнових виробів на майже шістсот тисяч гривень", - заявили в прес-службі.
Вся продукція призначалася для подальшого перепродажу місцевим жителям.
Правоохоронці склали 43 протоколи за ч. 1 ст. 204-3 (Порушення порядку переміщення товарів в район проведення АТО) Кодексу України про адміністративні правопорушення.