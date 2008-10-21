В Україні бракує словників української мови

Словники української мови сьогодні користуються великою популярністю в державі, однак нинішні наклади їх видання не можуть задовольнити зростаючий попит.

Про це повідомив головний редактор видавництва «Словники - Самобранки» Сергій ПАНЧЕНКО під час прес-конференції на тему: «Словники України».

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, така продукція популярна не лише серед фахівців-лінгвістів, а й серед студентів та пересічних громадян. Особливо великим попитом, додав він, користуються технічні словники, брак яких сьогодні створює проблему, тому що масово вони видавалися ще за радянських часів і всі - російською мовою.

“Але сьогодні багато змінилося. Є бізнес-стосунки з різними країнами і в різних сферах, а тому величезний є попит (на словники - УНІАН), але, на жаль, ми не можемо його задовольнити”, - сказав С.ПАНЧЕНКО.

Він додав, що причинами такого стану справ є недостатній асортимент, а також наклад словників української мови. На думку книговидавця, будь-який словник в Україні повинен мати наклад як мінімум 10 тис. екземплярів.

На недостатні зусилля держави щодо створення словникового фонду української мови звернув увагу і член-кореспондент НАНУ, директор мовно-інформаційного фонду України Володимир ШИРОКОВ. Зокрема, за його словами, це стосується фінансування Державної програми розвитку та функціонування української мови, прийнятої у 2004 році.

“Тільки на випуск орфографічного словника треба давати 900 тис. грн. на рік. Ми, фактично, одержуємо лише 90 тис. От і вся проблема – якщо ти в десять разів менше вкладеш, то в десять разів менше одержиш”, - сказав В.ШИРОКОВ.