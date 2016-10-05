Безсмертний про затримання й арешт українського журналіста в Москві: ця ціль без прізвища давно була обіграна

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Роман Безсмертний, передає 112 Україна.

"Чим більш резонансна фігура, тим більша ймовірність, що вона може стати заручником (на території Російської Федерації - Ред.). У ФСБ розписані цілі інструкції кого і в чому можна звинуватити. Сущенко був обраний невипадково. Ця ціль без прізвища давно була обіграна", - зазначив він.

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При цьому Безсмертний додав, що також є така категорія, до якої ФСБ не може висунути якісь претензії. "Насправді ми маємо справу з постсовковою системою діяльності спецслужб. Не треба нехтувати цими речами. У тому числі і на території Республіки Білорусь, і на території Республіки Казахстан, тому що там загальна митна прикордонна зона", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, про арешт у Москві за звинуваченням у «шпигунстві» українського журналіста стало відомо ввечері 2 жовтня завдяки громадському руху «Відкрита Росія».

Згодом ФСБ РФ оголосила затриманого в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" співробітником української розвідки.

Також оприлюднено відео затримання в Москві українського журналіста видання "Укрінформ" Романа Сущенка.