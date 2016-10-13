Росія днями завербувала 600 добровольців на окупованому Донбасі для участі в боях у Сирії – ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Через тимчасово неконтрольовану ділянку кордону на території Донецької та Луганської областей продовжується переміщення особового складу РФ. Так, зараз тривають заходи з доборів добровольців із числа російських найманців в ОРДЛО для участі в бойових діях на території Сирії у складі російського угруповання військ», - заявив він.

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«Днями з тимчасово окупованої території Донецької області через непідконтрольну ділянку російсько-українського кордону до Ростову-на-Дону вибуло кілька організованих груп, так званих добровольців у складі понад 600 осіб. Через кордон до РФ вони вибули у повній екіпіровці та зі зброєю. Найближчим часом черговим «сирійським експресом» вони вирушать до Сирії», - додав Слободян.