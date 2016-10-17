СБУ: вбивство "Мотороли" вигідне керівництву РФ, бо він міг дуже багато розповісти

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Він («Моторола») проходить по багатьох справах, основа яких – звинувачення у терористичній діяльності, у вбивстві наших громадян. Крім того, він був живим свідком багатьох подій. Він міг вказати на конкретні прізвища тих співробітників російських спецслужб, які давали вказівки бойовикам вбивати наших співвітчизників», - сказав Ткачук.

Він також висловив переконання, що наразі на окупованих територіях Донбасу відбувається «зачистка» у лавах бойовиків.

«Наразі на території ОРДЛО є елементи зачистки, бо з початки першої чеченської кампанії російські спецслужби взяли на озброєння методи терористів і не гребують використанням саме таких способів для того, щоб прибирати неугодних їм людей. Павлов дійсно багато знав і міг дуже багато розповісти. Потрібно дивитись, кому це вигідно, а вигідно це російському керівництву – і політичному, і керівникам російських спецслужб для того, щоб потім вони самі не опинились на лаві підсудних у якомусь з європейський кримінальних судів, завдяки такому свідку як Павлов», - сказав Ткачук.

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Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що у Донецьку знищено терориста «Моторолу».

В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі у розстрілі полонених.