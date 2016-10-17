СБУ: вбивство "Мотороли" вигідне керівництву РФ, бо він міг дуже багато розповісти
Вбивство бойовика Арсена Павлова на прізвисько «Моторола» вигідне російському керівництву, оскільки він міг надати багато інформації про співробітників спецслужб РФ, котрі давали вказівки бойовикам.
Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Він («Моторола») проходить по багатьох справах, основа яких – звинувачення у терористичній діяльності, у вбивстві наших громадян. Крім того, він був живим свідком багатьох подій. Він міг вказати на конкретні прізвища тих співробітників російських спецслужб, які давали вказівки бойовикам вбивати наших співвітчизників», - сказав Ткачук.
Він також висловив переконання, що наразі на окупованих територіях Донбасу відбувається «зачистка» у лавах бойовиків.
«Наразі на території ОРДЛО є елементи зачистки, бо з початки першої чеченської кампанії російські спецслужби взяли на озброєння методи терористів і не гребують використанням саме таких способів для того, щоб прибирати неугодних їм людей. Павлов дійсно багато знав і міг дуже багато розповісти. Потрібно дивитись, кому це вигідно, а вигідно це російському керівництву – і політичному, і керівникам російських спецслужб для того, щоб потім вони самі не опинились на лаві підсудних у якомусь з європейський кримінальних судів, завдяки такому свідку як Павлов», - сказав Ткачук.
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Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що у Донецьку знищено терориста «Моторолу».
В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі у розстрілі полонених.