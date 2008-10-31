Юрфірма просить АМК розібратися з «податком на правосуддя»

Юридична фірма «Ілляшов і Партнери» звернулася до Антимонопольного комітету України з проханням розібратися в ситуації з відрахуваннями на інформаційно-технічне забезпечення судових процесів в Україні.

Як повідомляється в прес-релізі фірми, переданому в УНІАН, цей збір, який юристи називають «податком на правосуддя», відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 квітня 1999 року зобов`язані оплачувати всі особи, які звертаються до українських судів з позовними заявами, скаргами тощо.

У фірмі «Ілляшов і Партнери» зазначають, що з 1999 року суди давно вже забезпечені комп`ютерами, копіювально-розмножувальною технікою, об`єднані в єдину мережу, обладнані сучасними системами фіксації судового процесу, серед іншого, створено веб-портал судової влади. Крім того, з часу введення цього збору в країні докорінно змінилися економічні умови. Але розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу, наприклад, у господарських судах, встановлений постановою Кабінету міністрів України ще в 2003 році, залишається незмінною величиною - 118 гривень.

«Мета нашого звернення в АМКУ - зменшити розмір витрат або взагалі припинити цю порочну практику. Фізичні та юридичні особи безпідставно змушені оплачувати витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу без права вибору, - говорить старший партнер ЮФ «Ілляшов і Партнери» Роман МАРЧЕНКО. Він висловив сумнів, що сума цих витрат на даний момент економічно обгрунтована.

Юристи зазначають, що фактично цей збір з`явився якимсь «податком на правосуддя», без сплати якого ніхто не може мати доступу до українського суду. Водночас заявники також оплачують передбачене на законодавчому рівні державне мито, яке має бути єдиним платежем при зверненні до суду.

У заяві також звертається увага на те, що до останнього часу цей збір перераховувався навіть не до бюджету, а переказувався платниками на рахунок державного комерційного підприємства в приватному банку.

«Наша фірма за рік веде більше 500 судових справ. Тільки з нас і наших клієнтів збирають сотні тисяч гривень щорічно. А в цілому в Україні, за інформацією Верховного суду, в 2007 році суди першої інстанції розглянули 8,7 млн. справ, тобто минулого року було перераховано до 1 млрд. грн.», - зазначають у фірмі «Ілляшов і Партнери».