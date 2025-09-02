Іл-76МД-90А здійснив перший політ у 2012 році, а експлуатувати його почали у 2015-му.

"Ростех" поставив окупаційній армії нову крилату "вантажівку". Про це російська державна корпорація повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Іл-76МД-90А є найбільш сучасним варіантом знаменитого радянського важкого військово-транспортного літака Іл-76, який вперше піднявся в небо у далекому 1971-му. Машини цього сімейства є основними важкими військово-транспортними літаками повітряно-космічних сил РФ.

За словами росіян, серійний Іл-76МД-90А має "економічний двигун" ПС-90А-76 зі збільшеною до 16 тонн тягою. Його виробляє Об'єднана двигунобудівна корпорація.

Кабіна екіпажу має авіоніку російського виробництва. У розпорядженні екіпажу є нове цифрове бортове радіоелектронне обладнання з екранною індикацією (так звана "скляна кабіна").

Довідка УНІАН. Іл-76МД-90А здійснив перший політ у 2012 році, а експлуатувати його почали у 2015-му.

Літак призначений для міжрегіонального перевезення військ, важкої великогабаритної техніки та вантажів, а також десантування особового складу, техніки та вантажів парашутним та посадковим способом. Максимальна злітна маса літака становить 210 т. Вантажопідйомність – до 60 т.

За даними з відкритих джерел усього росіяни виготовили близько 20 Іл-76МД-90А. Загальна кількість побудованих за всі роки Іл-76 перевищує 950 літаків різних модифікацій.

Нагадаємо, у серпні російська армія отримала нову партію багатоцільових винищувачів Су-35.

Самі росіяни називають літак "перехідною ланкою" до винищувачів п'ятого покоління. Це не перша партія за останній час – цього року до військ було передано вже кілька партій таких винищувачів.

Також росіяни продовжують будувати фронтові бомбардувальники Су-34. Нещодавно повідомлялося про передачу армії РФ чергової партії таких машин.

