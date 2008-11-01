Новий київський міст випробовували по-старому (фото)

Сьогоднішні випробування – завершальний етап перед введенням в експлуатацію київського мосту на вході в Гавань, - заявив Володимир ПРОДИВУС – голова наглядової ради ВАТ «Мостобуд».

«Нова дорога на 10 кілометрів скоротить відстань з оболонського напряму на Поділ. Автомобілісти підуть від величезного числа примикань і світлофорів. Лише один світлофор буде біля Петровського моста (на перехресті з вулицею Електриків), а наступний – при виїзді на Набережно-Хрещатицьку дорогу», - прокоментував корреспонденту УНІАН В.Продівус.

Ще якийсь час рух здійснюватиметься за старою схемою: в один бік, з центру міста – на Московський міст і Оболонь. Це триватиме, допоки не завершать будівництво естакади і дорожної розв`язки з мосту – на Набережно-Хрещатицьку, - пояснив В.Продивус. «Якщо сьогодні відкрити рух в обидві сторони – пробка розтягнеться аж до околиць Оболоні», - додав він.

Сьогодні – перший день випробувань. Вранці на міст заїхали потужні самоскиди, навантажені асфальтом. Кореспондент УНІАН нарахував 20 автомобілів. Як пояснили незалежні експерти з «ГОСДОРНИИ», які спостерігали за випробуваннями, загальна вага кожного – до 25-ти тонн. Автомобілі добу простоять на мосту, а прикріплені до пролітної будови спеціальні датчики – зафіксують, як міст реагує на навантаження. Завтра планується провести так звані динамічне випробування – той же навантажений транспорт розженуть до певної швидкості, а потім проведуть різке і одночасне гальмування. Датчики зареєструють поведінку моста і в такій ситуації.

На питання УНІАН, чи закладаються під час випробувань можливі перевантаження, В.Продивус відповів ствердно: «Адже ми знаємо, які забиті бувають наші мости. І хоча коефіцієнти припустимих перевантажень враховані і закладені в конструкцію ще на стадії проектування, під час подібних випробувань прийнято піднімати статичне навантаження на 25, а динамічну – на 10 відсотків від проекту. Це обумовлено тим, що експлуатація мостів повинна бути безпечною навіть в самих екстремальних умовах».

Щодо вартості моста і режиму економії, голова наглядової ради «Мостобуда» підкреслив: «Сьогодні в світовій мостобудові верх узяла тенденція до відмови від дешевих матеріалів – на користь довговічності і надійності. Щоб упровадити аналогічні підходи в Україні, саме «Мостобуд» став співрозробником нових вітчизняних норм проектування мостів, які практично співпадають з європейськими. Наприклад, наші сьогоднішні проектні нормативи для розрахунку навантаження для мостів максимально наближені до євростандартів і перевищують російські на 15-30%. Зокрема, наші норми передбачають термін життя моста – 100 років. Випробовуваний сьогодні міст спроектований і побудований якраз відповідно до таких норм. Міцність конструкцій, вживані матеріали, гідроізоляція – все відповідає високим міжнародним вимогам».

Особливо відзначив В.Продивус зусилля столичної міської влади, яка, попри світову кризу, що уразила економіку, робить все, щоб фінансування будівництва відповідало графіку.

У вихідні міст на вході в Гавань складатиме іспит на профпридатність, тому рух транспорту по ньому перекритий. У понеділок переїзд через Дніпро запрацює в колишньому режимі.

У мостовиків є стара традиція: під час випробувань споруди на міцність проектувальники і будівельники стоять безпосередньо під мостом, підтверджуючи надійність і безпеку конструкції. Саме там і дав інтерв`ю для УНІАН В.Продивус.

Довідка УНІАН. Міст на вході в Гавань – перший завершений об`єкт, що входитьдов Подільського мостового переходу через Дніпро, що будується в Києві. Генпідрядником на цьому позакласному будівництві є ВАТ «Мостобуд». Також «Мостобуд» - генпідрядник на будівництві ще однієї позакласної споруди – автотранспортній магістралі через Дніпро в Запоріжжі.

В Україні немає мостобудівних компаній, здатних одночасно здійснювати будівництво 2-х позакласних мостів.