Існує велика небезпека вторгнення Росії до Харківської області - Шкіряк

Про це в інтерв'ю "112 Україна" заявив позаштатний радник глави МВС Зорян Шкіряк.

За його словами, велика кількість підрозділів регулярної російської армії зосереджена на кордоні.

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"Я вже мовчу про Сумську область, і сьогодні дуже велика небезпека вторгнення й на лінії Харківської області. У нас там 300 км кордону, ми постійно там зміцнюємося і бачимо кілька нових військових баз, які вони там поставили. Тому ситуація досить неоднозначна", - вважає Шкіряк.

Раніше глава Адміністрації президента України і колишній голова Харківської ОДА Ігор Райнін заявляв про те, що в Харкові зберігається загроза дестабілізації ситуації, якщо не вжити певних заходів.