«Незгасима свічка» прибула на Івано-Франківщину

Сьогодні Івано-Франківська область прийняла естафету міжнародної акції «Незгасима свічка».

Як передає кореспондент УНІАН, опівдні на Вишківському перевалі Карпат офіційна делегація Івано-Франківщини прийняла від Закарпаття естафету акції. Потім вогонь «Незгасимої свічки» перевезли до Івано-Франківська, де на Вічевому майдані відбулися заходи в рамках цієї акції.

За участю молоді та громадськості міста пройшла акція «33 хвилини», на якій молоді люди зачитували спогади очевидців Голодомору 1932-1933 років.

Священики відслужили панахиду за жертвами Голодомору. Учасники акції запалили свічки і лампади від «Незгасимої свічки» й поклали їх разом із вінками та квітами до пам`ятників жертв комуністичних репресій у Меморіальному сквері.

Також відбулося траурне віче за участю представників облдержадміністрації, облради та Івано-Франківського міськвиконкому, на якому згадували причини і жертв Голодомору.

Після цих заходів «Незгасиму свічку» перевезли до храму Святого Воскресіння УГКЦ, де вона перебуватиме до завтра.

Завтра, З листопада, Прикарпаття передасть естафету акції Тернопільській області.

Довідка УНІАН. Міжнародна акція „Незгасима свічка” розпочалася 1 квітня ц. р. в Австралії і протягом року пройшла у 33 країнах світу, в тому числі у 6 країнах СНД - Білорусі, Казахстані, Молдові, Росії, Вірменії та Грузії.

В Україні акція "Незгасима свічка" стартувала 26 жовтня. Після проведення заходів в усіх обласних центрах 21 листопада „Незгасиму свічку” буде доставлено до Києва, де проводитимуться державні заходи з вшанування пам’яті жертв Голодоморів.