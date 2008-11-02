Екіпаж данського танкера відбився від піратів

Пірати Сомалі спробували захопити в Аденській затоці данський танкер, повідомляє Associated Press з посиланням на офіційну заяву ВМС Данії, поширене в неділю.

Пірати на кількох човнах підійшли до танкера і спробували примусити екіпаж відвести судно до узбережжя Сомалі. Члени екіпажа відмовилися виконати вимоги піратів і чинили їм посильний опір. Зокрема, щоб човни не змогли пришвартуватися до судна, моряки поливали їх водою з високонапірних шлангів.

Після того, як до місця прибув вертоліт ВМС Данії, пірати облишили спроби захопити танкер і втікли в напрямку узбережжя Сомалі, зазначається в заяві данського військово-морського відомства. Ніхто з екіпажу танкера, назва якого не уточнюється, не постраждав.

Лента.ру