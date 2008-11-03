Більшість данців в умовах кризи погодилися перейти на євро

Більшість жителів Данії виступають за перехід на євро в умовах світової фінансової кризи. Про це свідчить опитування данців, результати якого подають національні ЗМІ. Перехід від данської крони до євро підтримують 52% данців, що на 7% більше порівняно з результатами опитування, проведеного два тижні тому.

Раніше прем`єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен вкотре заявив про намір провести в країні референдум щодо переходу на євро до 2011г., передає Associated Press.

Нагадаємо, що за підсумками голосування у вересні 2000 р. Данія відмовилася від переходу на єдину європейську валюту.

З моменту вступу Данії в ЄС 1973р. у країні було проведено п`ять референдумів з різних питань, що стосуються співпраці Данії і ЄС.

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