Обвалу цін на нафту не буде?

Світова фінансова криза не приведе до обвалу цін на нафту, вважає авторитетний кувейтський експерт з питань нафти Хані Хусейн.

Колишній виконавчий директор Нафтової організації Кувейту Хані Хусейн сказав агентству КУНА в неділю, що "параметри попиту і пропозиції, що визначають стійкість нафтового ринку, захистять його від будь-яких несподіваних провалів".

В інтерв`ю агентству місцевий експерт відзначив, що "високі ціни на нафту до їх недавнього падіння значною мірою були викликані спекулятивними операціями на ринку. Скорочення кількості цих операцій привело до падіння цін під впливом природного регулятора - балансу попиту і пропозиції".

На думку експерта, "об`єктивна оцінка ринку на середньострокову перспективу говорить про те, що пропозиція нафти на світовому ринку буде менше попиту, і це знову приведе до відновлення цінового рівня".

Він уточнив, що світова фінансова криза і економічний спад, в індустріальних країнах, які споживають нафту, "вплинуть на стан ринку, але цей вплив не буде значним завдяки економічному підйому в Індії і Китаї, які істотно збільшили споживання нафти останніми роками".

РІА "Новости"