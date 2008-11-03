На Запорізькому алюмінієвому комбінаті консервують одразу два виробництва

Об`єднана компанія «РУСАЛ» - власник контрольного пакета акцій Запорізького алюмінієвого комбінату (ВАТ "ЗАлК") розпочала консервацію електролізного й глиноземного виробництв підприємства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ "ЗАлК", причина прийняття рішення про консервацію даних виробництв - відсутність рішення уряду України про надання комбінату диференційованого тарифу на електроенергію відповідно до світової практики.

"Обговорення даного рішення триває вже третій рік. Проте саме рішення урядом до сьогоднішнього дня так і не було ухвалено.

На сьогоднішній день ситуація з ціною на алюміній, яка впала до рівня 2 000 доларів за тонну призвела до повної збитковості виробництва на ЗАлКу. В цій ситуації, за словами генерального директора ЗалКу Олександра КОТЮКА, на підприємстві вимушені розпочати планову зупинку виробничого циклу з поетапною консервацією технологічних потужностей", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що "розконсервація комбінату неможлива без вирішення питання про дифтарифи й може бути проведена при покращенні ситуації на світовому ринку алюмінію".

Згідно з повідомленням ВАТ "ЗАлК", у ході першого етапу консервації (зупинки роботи однієї з серій електролізного виробництва) повідомлення про скорочення отримають 130 осіб. Адміністрація підприємства обіцяє виконати всі зобов`язання перед працівниками підприємства. Кваліфікованим фахівцям обіцяють запропонувати роботу на підприємствах ОК «РУСАЛ».

Довідка УНІАН. "ЗАлК" - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

У 2004 році власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить до десятки найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 році "ЗАлК" перейшов під контроль об`єднаної компанії "Російський алюміній" (ОК "РусАл"), створеної в березні 2007 року шляхом злиття "РусАл", СУАЛ і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.

Із 2005 р. керівництво підприємства періодично заявляло про можливість зупинки комбінату зважаючи на нерентабельність виробництва при існуючих тарифах на електроенергію.

У січні 2008 р. генеральний директор ВАТ "ЗАлК" Олександр КОТЮК заявив, що Запорізький алюмінієвий комбінат внаслідок підвищення тарифу на електроенергію став "планово збитковим".

"У січні 2008 року, після чергового підвищення, тарифи на електроенергію зупинилися на позначці 6 центів за 1кВТ/ год. У цій ситуації підприємство стає планово збитковим", - сказав гендиректор ВАТ "ЗАлК".

Протягом декількох років компанія СУАЛ, а потім ОК РУСАЛ, найбільший у світі виробник алюмінію, зверталися до влади України з проханням ввести для комбінату диференційований тариф на електроенергію, який існував до його скасування в 2005 році.

У червні 2008 року, відповідно до доручення прем`єр-міністра України, було створено робочу групу для вивчення проблемних питань споживання електроенергії ЗАлКом. У ході засідань робочої групи за участю представників усіх зацікавлених сторін було вироблено пропозиції про впровадження прямих договорів на постачання електроенергії, що відповідає Державній концепції розвитку енергоринку, й дозволило б встановити оптимальну ціну на електроенергію для підприємства. Робоча група підтвердила доцільність введення для ЗАлКу диференційованого тарифу на електроенергію згідно із загальноприйнятими світовими практиками.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в листі до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО 30 жовтня зазначав, що витрати на електроенергію для виробництва первинного алюмінію та його сплавів стали настільки значними, що призвели до негативного кумулятивного фінансового результату за період із жовтня 2007 р. до вересня 2008 р.

Проте, уряд так і не вирішив ситуацію на підприємстві.

У 2007 році на Запорізькому алюмінієвому комбінаті було вироблено 113 тис. тонн первинного алюмінію й 265 тис. тонн глинозему.