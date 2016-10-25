Активісти підпільного руху спалили прапор "ДНР" в центрі Донецька – ЗМІ (відео)

Активісти також висловили протест проти незаконної діяльності «ДНР», а також порушень з боку бойовиків прав і свобод громадян України, повідомляє Mariupol.tv з посиланням на джерела.

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Крім цього, як повідомляється, на вершині одного з териконів піднято Державний Прапор України.