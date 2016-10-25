Активісти підпільного руху спалили прапор "ДНР" в центрі Донецька – ЗМІ (відео)
22:01, 25 жовтня 2016Суспільство
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У вівторок, 25 жовтня 2016 року, в центрі окупованого Донецька активісти підпільного руху "Донецький Спротив" провели акцію, в ході якої біля відомого стадіону "Донбас-Арена" був спалений прапор терористичної організації "ДНР".
Скріншот відео
Активісти також висловили протест проти незаконної діяльності «ДНР», а також порушень з боку бойовиків прав і свобод громадян України, повідомляє Mariupol.tv з посиланням на джерела.
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Крім цього, як повідомляється, на вершині одного з териконів піднято Державний Прапор України.
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